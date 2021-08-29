صور- بلوزات تناسب القصيرات فى 2021

جدة - نرمين السيد - وتستعين الفتيات خصوصا قصيرات القامة إلى الاستعانة ببعض البلوزات التى تواكب صيحات الموضة لصيف 2021.

وتتلائم بعض البلوزات من شكل الجسم لقصيرات القامة منها ذات الكتف المنسدل، وهى التى تخلق مساحة بين منطقتى الصدر والعنق فتمنح طول لمرتديتها، ويمكن ارتدائها فى المناسبات أو الكاجوال.

ويأتى هذا المظهر بسبب الخطوط الحادة الطولية التى تجذب العين وتجعلها تنتقل من الأعلى لأسفل، على عكس حردة الرقبة المربعة التي تعطي خط ارتكاز بالعرض عند منطقة الكتف، فبالتالي اختيار حردات الرقبة على حرف V أو حرف ال U أفضل من المربعة بكثير.

وستجعل البلوزات ذات الكم 3/4، مرتديتها تظهر بأكمام أذرع طويلة، كما توجد هناك البلوزات القصيرة Cropped tops التى عند تنسيقها مع بنطلون أو تنورة ذات خصر عالى يعطى إيحاء بأن مرتديته أطول وأنحف.

كما أن الملابس ذات الخطوط الطولية سواء كانت فى بلوزات أو بنطلونات تلعب دورا كبيرا فى إظهار مرتديته أطول على عكس الخطوط العرضية.