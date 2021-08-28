يوتيوب يطرح تقنية استثنائية لأصحاب هواتف آيفون

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير المنشور عبر موقع إنغادجيت التقنى المتخصص، أن يوتيوب طرح تقنية عرض "الصورة داخل الصورة" لكافة مستخدمى نظام تشغيل "آى أو إس" على أجهزة "آيفون" و"آيباد". وسيبدأ يوتيوب فى طرح خدمة "الصور فى الصورة" فى الولايات المتحدة لمستخدمى خدمة "برميوم" مدفوعة الأجر، على أن يتم توفيرها لباقى المستخدمين فى وقت لاحق، ومن المتوقع، أن ينتهى الاختبار وسيوفر بعدها تطبيق "يوتيوب" تلك التقنية لباقى المستخدمين حول العالم.

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