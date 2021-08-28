فيديو- فتاة ناسا: تعرضت للسخرية وممنوعة من دراسة الهندسة فى مصر

تابعت يحيى فى حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغنى وسهير جودة على قناة "CBC"، أنها تأتى إلى مصر فى الإجازات وبعدها تعود إلى الدراسة فى الجامعة بقبرص، حيث تعمل فى موسم الصيف فى عدة أشياء مثل الفنادق وأعمال الحسابات وذلك لتوفير المال لنفسها، حيث كانت تريد تجربة أشياء جديدة، موضحة أنها بدأت رحلتها فى البحث العلمى من صغرها وتفوقت ودخلت مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا.
أضافت أن من يسافر إلى الخارج يبحث عن التعلم والخبرة، وأنها تدرس حاليا فى قبرص بسبب منحة تم تقديمها لها وذلك لأنه ليس مسموح لها دراسة الهندسة فى مصر لأنها كانت "علمى علوم"، وكل ما جاء إليها فى مصر كليات طبية فقط، مشيرة إلى أنها تدرس هندسة البترول حاليا ووقتها إما تتعلم أو تعلم الآخرين.
لفتت إلى أنها لا تفكر فى الزواج بالوقت الحالى إلا بعد أن تنتهى من دراستها، خاصة وأنها تريد إلغاء بعض الموروثات الثقافية مثل أن "البنت مالهاش غير بيتها" وأن أولوياتها الآن هى أن تتخرج من الجامعة.
"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الثالثة عصرا.
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