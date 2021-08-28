مصر تشارك بمسابقة icpc العالمية للبرمجة على مستوى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - تشارك كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ فى المسابقة العالمية للبرمجة لشباب الجامعات للعام الرابع على التوالى "ICPC" بـ17 فريقا من طلاب الكلية الذين يتنافسون فيها فى الـ"problem solving" فى واحدة من أهم وأكبر المسابقات العالمية والتى تقام فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.





وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، فى بيان، اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بأن يكون تدشين الكليات مرتبط بخدمة سوق العمل، وأن يكون لدى الجامعات المصرية خريجين متميزين تلبية لمطالب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأضاف بأن لدينا طلاب فائقين فى كلية الحاسبات والمعلومات يكتسبون الخبرات بشكل مستمر ويقدمون أفكارا مبدعة للغاية، يأتى ذلك انطلاقا من إستراتيجية الجامعة فى تطوير البحث العلمى من خلال دعم التمييز والإبداع الطلابى وتحقيق الأهداف العلمية المنشودة، وتفعيل دور البحث العلمى فى خدمة الطلاب.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بأداء طلاب الحاسبات والمعلومات لتمثيل الجامعة مؤكدا أن إستراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين، وتشجيعهم فى شتى المجالات، للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها، لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة ويتم تقديم كل الدعم مشيدا بالتمثيل المشرف الذى أظهره طلاب الجامعة خلال المنافسات تمثيلا يليق بجامعة كفر الشيخ.

من جانبه؛ أكد الدكتور أسامه أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، تأهل 3 فرق لتمثيل جامعة كفر الشيخ بالتصفيات المؤهلة للمنافسة على مستوى الشرق الأوسط والعرب وأفريقيا، موجها الشكر إلى إدارة الجامعة لدعمها المستمر للأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب المبتكرين والموهوبين.