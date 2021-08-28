صور.. 450 ألف راكب للترام الأوكرانى والأتوبيس السياحى شهريا بالإسكندرية

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وقال زكريا، أن عدد وحدات الترام الأوكرانى فى الإسكندرية تصل إلى 15 وحدة ترام، سعة الوحدة الواحدة 140 راكب، لافتا إلى أن فترة التقاطر للترام الأوكرانى تبلغ 11 دقيقة.
وأشار إلى أن خطوط سيرها هى: "رأس التين - محطة الرمل" بتذكرة 3 جنيهات، "محطة الرمل – سان ستيفانو" بـ 5 جنيهات، ورأس التين – سان ستيفانو" بـ 7 جنيهات".
وأضاف أن متوسط عدد الركاب فى الأتوبيس السياحى يبلغ 110 ألف راكب شهريا، منوها إلى امتلاك الهيئة 8 وحدات أتوبيس سياحى سعة الأتوبيس الواحد 79 راكب، وخط سيره من الأنفوشى طريق الكورنيش حتى المنتزه.
ومن جانبه، كلف محمد الشريف، بتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة ومتنوعة وبأسعار تناسب كافة المواطنين، ما يساهم فى إظهار المدينة بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها وإبراز الوجه السياحى لعروس البحر المتوسط.
ووجه المحافظ، بإدخال وسائل نقل حديثة ومزودة بأحدث وسائل الراحة والأمان وأعلى درجات الرفاهية، مشددا على الاهتمام بمستويات النظافة وتعقيم وتطهير وسائل النقل الجماعى والعمل على صيانتها أول بأول.
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