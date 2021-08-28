صور.. طقس مستقر فى الإسكندرية.. والمصايف: حالة البحر تسمح بالسباحة

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جدة - نرمين السيد - وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن البحر مستقر وهادئ، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ فى نسب الإشغال.
وشددت الإدارة على مرتادى الشواطئ الممتدة من أبو قير شرقا وحتى أبو تلات غربا من دفع أى إكراميات بالإجبار أو الإكراه، والاكتفاء بقيمة التذكرة.
وطالبت الإدارة المصطافين بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطئ، فضلا عن الإبلاغ الفورى فى حال وجود أى مخالفات.
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