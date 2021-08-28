السعودية.. 500 ألف ريال غرامة بسبب إعلان قهوة مضلل

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة عكاظ، غرمت الوزارة المعلنين 500 ألف ريال، حيث عاقبت المخالف الأول بـ (200.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجارى الإلكترونى لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر فى مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

كما تضمنت العقوبات تغريم المخالف الثانى (300.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر فى مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

يذكر أنه فى وزارة التجارة ضبطت، فى أبريل الماضى، 100 معلن ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكترونى التى نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية فى منصات سناب شات وتويتر وإنستغرام.

وأوقعت الوزارة غرامات مالية بحق 10 معلنين عبر منصات التواصل الاجتماعى، حيث شملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة، وإعلان لمنتجات مقلدة.