جدة - نرمين السيد - ولدت مالورى يانسن فى 18 يونيو 1989 فى ملبورن بأستراليا، وتلقت تعليمها الأساسى فيها، ويعرف عنها اهتمامها بمشاركة جمهورها تفاصيل يومها، خصوصا عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. تبلغ من العمر حاليا 32 عامًا، وقادها نجاحا فى عالم عروض الأزياء إلى الدخول فى التمثيل، إلا أن الحظ لم يحالفها حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مالورى يانسن.. ظهور لافت لـ عارضة الأزياء الأسترالية عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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