Narzo 50A.. ريلمى تستعد لطرح هاتف جديد

جدة - نرمين السيد - وسيأتى الهاتف مزودًا بشاشة قياس 6.5 بوصة، والتى ستأتى بجودة عرض + HD وسيعمل بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Helio G85، وسيحتوى على مقبس سماعة الرأس، مع مكبر صوت واحد أسفل الهاتف، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت فى الخلف، وذلك حسبما أفاد موقع "GSMarena" التقنى.

كمتا سيحتوى هاتف ريلمى على بطارية كبيرة بسعة 6.000 مللى أمبير فى الساعة، يتم شخنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، وبقوة شحن 15 واط، وسيوفر الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية، فى شكل مستطيلى مع فلاش LED، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السلفى ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

وكان هاتف ريلمى القادم Narzo 50A قد تم رصده فى قوائم اللجنة الوطنية التايلاندية للبث والاتصالات السلكية واللاسلكية "NBTC" ومكتب المعايير الهندية "BIS"، يحمل رقم طراز RMX3430، كما أكدت أن الهاتف الذكى سيدعم الإتصال بكلا من GSM و LTE و WCDMA، ومن المتوقع أن يأتى هاتف ريلمى بسعر أقل من 135 دولار "أى ما يعادل ألفين جنية مصرى".