جدة - نرمين السيد - وحسب ما ذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، فإن جاك كارسون، البالغ من العمر 22 عاما، كان يتجول، الأربعاء، فى حديقة باتجاه محطة قطار درومرى فى كلايدبانك، غرب دونبارتونشاير، قبل أن يلمح الثعبان العملاق على العشب.
وبقى كارسون، الذى اعتقد فى البداية أن الأمر يتعلق بغصن شجرة، على مسافة آمنة، لكنه تمكن من التقاط المشهد المخيف.
وأثناء تصوير المقطع، ظل الثعبان فى وضعية سكون على العشب، فيما كان كارسون يقول: "هذا ثعبان كبير.. أنا فى درومرى وهذا ثعبان ضخم".
وذكر جاك أنه شاهد لاحقا رجلا يُعتقد أنه مالك الأفعى، يرقد على العشب بالقرب من الحيوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - العثور على ثعبان عملاق فى حديقة باسكتلندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.