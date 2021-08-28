فيس بوك تفعل فحص الأمان بعد انفجار مطار كابول

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة (فيس بوك) تشغيل ميزة فحص الأمان، بعد الهجوم الانتحارى المزدوج بالقرب من مطار كابول فى أفغانستان، الذى أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش الأمريكى والمواطنين الأفغان، أمس الخميس.





وأفاد موقع (سى نت) الأمريكي، اليوم السبت، بأنَّ فحص الأمان يسمح لمستخدمى (فيس بوك) بوضع علامة على أنفسهم بأنهم آمنون أثناء الأزمات أو الكوارث؛ مثل إطلاق النار أو الهجمات الإرهابية أو الزلازل؛ مما يتيح لأصدقائهم وعائلاتهم معرفة أنهم على قيد الحياة.

وهذه الميزة هى جزء من مركز الشبكة الاجتماعية على الإنترنت للاستجابة للأزمات، كما تتضمن صفحة عن تفجير كابول على (فيس بوك) طريقة يمكن للناس من خلالها عرض المساعدة أو طلبها، وتحتوى كذلك على قصص إخبارية.

ويتلقى (فيس بوك) التنبيهات من وكالات الإبلاغ عن الأزمات العالمية، ويتم تفعيل فحص الأمان عندما ينشر الأشخاص فى المنطقة تعليقًا أو منشورًا عن أزمة ما.

وتمثل أدوات (فيس بوك) للاستجابة للأزمات مثالًا آخر على كيفية استجابة أكبر شبكة اجتماعية فى العالم بعد استيلاء مقاتلى (طالبان) على السلطة فى أفغانستان؛ مما دفع الآلاف من الأجانب والأفغان إلى محاولة الفرار من البلاد.

كما أصدرت الشركة أيضًا أداة تسمح للأشخاص فى أفغانستان إغلاق حساباتهم بنقرة واحدة؛ لمنع الأشخاص الذين ليسوا أصدقاء من رؤية المنشورات على جدولهم الزمنى أو مشاركة صور ملفاتهم الشخصية؛ حفاظًا على أمانهم.