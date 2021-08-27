صور- بسبب إنستجرام.. طفلة تتحول لـ عارضة أزياء عالمية

جدة - نرمين السيد - استغلت والدة طفلة صغيرة لم تتعدى الـ 3 سنوات من عمرها موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة "إنستجرام" من أجل التواصل مع الأمهات الأخريات، ومشاركة صور طفلتها اللطيفة مع صديقاتها منذ أن كانت ابنتها تبلغ من العمر 6 أشهر فقط.





ومع مرور الوقت، فوجئت صوفى هاو والدة الطفلة إليز، أن حساب طفلتها أصبح مشهورا، ويزيد عدد متابعيه وزواره كلما كبرت ابنتها نتيجة مظهرها الجميل، وامتلاكها حاسة فطرية للأناقة وعروض الأزياء، ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية. ونجحت الطفلة إليز بالفعل أن تتحول إلى عارضة أزياء عالمية تنافس أيقونات الموضة مثل ناعومى ولوتى موس وبيلا حديد وكندل جينر بفضل أناقتها وحسها الفنى وشخصيتها المميزة، حيث أصبحت الطفلة إحدى المؤثرات فى عالم الأزياء على الإنترنت بعد أن زاد عدد متابعيها على إنستجرام إلى 23 ألف شخص. وقالت صوفى إن خزانة ملابس طفلتها تساوى 2000 جنيه إسترلينى.

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