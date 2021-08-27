قبل طرحه.. تعرف على تحديثات جهاز «ماك مينى» الجديد

جدة - نرمين السيد - وسيطرح الجهاز الجديد قبل نهاية 2021 بعدد مميز من التحديثات، تشمل تصميمه الخارجى، مع توفير المزيد من فتحات الوصلات.
كان جهاز "ماك مينى"، من أوائل منتجات أبل التى حصلت على معالج M1 فى عام 2020 إلى جانب كل من جهاز "ماك بوك إير"، و"ماك بوك برو".
وفى ترتيب أولويات أبل لتطوير التصميم، يأتى جهاز "ماك بوك" فى البداية، حيث يرتقب طرح جيله الجديد فى شهر سبتمبر المقبل، ومن بعده، يأتى "ماك بوك إير"، ثم "ماك مينى".
وبخلاف الإصدار الجديد المرتقب من جهاز "ماك بوك برو" الذى يطرح قبل نهاية 2021، ترددت أنباء تفيد بطرح نسخة أخرى من الجهاز مطلع 2022.
وحسب موقع "ماك رومرز"، المتخصص بأخبار أجهزة ماك من أبل، فإن أحد الخبراء المختصين بشأن أبل تنبأ بطرح إصدار جديد من جهاز "ماك بوك إير"، يصل فى النصف الأول من 2022، وتميزه ألوانه المختلفة.
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