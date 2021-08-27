علماء فلك يتوقعون الحياة خارج الأرض خلال عامين

جدة - نرمين السيد -
ونقلت صحيفة "جارديان"، عن العلماء البريطانيين أنهم أكدوا أن هناك علامات على وجود حياة خارج مجموعتنا الشمسية، بعدما أعادوا النظر فى طبيعة الكواكب التى يمكن أن تكون مأهولة.
ورجح العلماء، بأن كوكب "نبتون الصغير" يمكن أن يكون مأهولا وقابلا للحياة، وربما تكون منه نسخ كثيرة فى الكون.
وأوضح الباحث فى علم الفلك، أن التركيز على هذه الكواكب سيؤدى إلى تسريع مساعى البحث عن كواكب قابلة للحياة، خارج الأرض.
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