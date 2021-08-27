صور- الرومانسية تجمع ياسمين صبرى وزوجها على متن «يخت»

جدة - نرمين السيد - وتتواجد ياسمين صبرى فى منطقة "موناكو" بفرنسا لقضاء إجازتها الصيفية، قبل العودة من جديد لمواصلة أعمالها الفنية. وظهرت "ياسمين" فى الصور من على متن "يخت" مع زوجها وسط لحظات رومانسية. ياسمين صبرى، عرض لها رمضان قبل الماضى مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داوود، وغيرهم.

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