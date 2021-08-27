القومية للاستشعار تشارك فى مؤتمر صون الطبيعة بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن مساهمة الهيئة فى هذا المؤتمر تأتى تفعيلاً لخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، موضحًا أن هذا المؤتمر يعقد كأحد آليات تفعيل إعلان مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة تحت شعار (الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب) الذى عقد فى الفترة من 17-29 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، برعاية ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف زهران أن هذا المؤتمر يعد منصة دولية، حيث يضم عددًا من المتخصصين والمهتمين بمجالات صون الطبيعة والموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، ويناقش كل المستجدات المتعلقة بها، مثل: التنوع البيولوجى، الثروات المعدنية، المواقع الأثرية، المياه، التربة، فضلاً عن عرض مشاكل وتحديات تغير المناخ، وتدهور الأراضى، والتصحر، وصون التراث الثقافى والحضارى فى جميع المناطق المصرية والإقليمية والعالمية، وكذلك مناقشة التجارب الدولية الناجحة؛ لتعزيز الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المؤتمر هو الأول للجنة صون الطبيعة بالهيئة، وذلك بعد بداية نشاطها عام 2018.

يذكر أن الهيئة تساهم فى العديد من المشروعات التنموية والقومية التى تسهم بدورها فى تقديم الحلول العلمية المناسبة للنهوض بعملية التنمية، وتحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.