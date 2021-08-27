صور- نمر يهاجم عارضة أزياء ألمانية 

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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة تحقق فى ملابسات الحادث، الذى تعرضت له ليدوف، 36 عامًا، خاصة أنه نتج عن إهمال من مالكة النمر.
الحادث وقع فى ولاية ساكسونيا أنهالت، وتم فتح تحقيق مع مالكة النمر، بعد نقل جيسيكا ليدوف إلى المستشفى.
وتعود تفاصيل الحادث بعدما دخلت جيسيكا قفص النمر مع صاحبته، لكنها تعرضت لهجوم مفاجئ من النمر الذى عضها فى الرأس.
يذكر أن النمر الذى هاجم عارضة الأزياء الألمانية شارك فى عدة جلسات تصوير مع آخرين فى وقت سابق.
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