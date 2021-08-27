جوجل: 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات لتعزيز الأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت جوجل فى منشور عبر المدونة الخاصة بها أن تلك الأمور ستستخدم فى المساعدة فى تأمين سلسلة توريد البرمجيات، وتعزيز أمن المصادر المفتوحة. وتعهدت جوجل أيضا، بتدريب 100 ألف أمريكى فى مجالات مثل دعم تكنولوجيا المعلومات وتحليلات البيانات، وتعلم المهارات المطلوبة بما فى ذلك خصوصية البيانات والأمان.

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