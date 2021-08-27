طوفان من المطر يضرب بريطانيا الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - تستعد المملكة المتحدة لاستقبال موجة رياح قوية تضرب البلاد فى بداية الشهر المقبل، وفقا لأحدث الرسوم البيانية للطقس، حيث أطلق خبراء الأرصاد توقعات احتمال اندلاع "طوفان من المطر".





ويظهر الرسم البيانى الذى نشرته صحيفة "اكسبريس"، أن هبوب الرياح فوق المتوسط يمكن أن تضرب البلاد فى بداية الشهر المقبل. كما يظهر الرسم البيانى نفسه رياحا قوية تضرب شمال البلاد من 4 إلى 8 سبتمبر، فى وقت ما خلال اليوم، يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 46 ميلا فى الساعة فى شمال إنجلترا واسكتلندا، كما يشير الرسم البيانى. وجاء فى توقعاتها من يوم الإثنين 30 أغسطس إلى يوم الأحد 5 سبتمبر: "من المرجح أن يستمر الضغط المرتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع وفى الأسبوع الأول من سبتمبر قبل أن يتراجع تدريجيا".

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