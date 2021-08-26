اكتشاف كواكب جديدة تصلح للحياة

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقارير صحفية بريطانية، كان الرواد يبحثون عن كواكب لها نفس حجم وكتلة ودرجة حرارة وغلاف جو الأرض. وحدد الباحثون فئة جديدة من الكواكب الخارجية الصالحة للحياة المسماة باسم كواكب "هايسين"، وهى كواكب حارة مغطاة بالمحيطات وغلافها الجوى غنى بالهيدروجين وهى أكثر عددا ويمكن ملاحظتها أكثر من الكواكب الشبيهة بالأرض. ووفق الرواد، يمكن أن يعنى هذا أن اكتشاف آثار للحياة خارج نظامنا الشمسى هو احتمالية حقيقية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.

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