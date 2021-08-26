جدة - نرمين السيد - وحسب الشركة الروسية، الموديل "God of Fire" الفاخر يأتى بتكلفة تبلغ 25060 يورو ويقتصر إنتاجه على 8 نسخ فقط.
وقد تم تصنيع جسم الهاتف الذكى من التيتانيوم القوى مع تصميم شكل تنين من الذهب عيار 18 على ظهر الهاتف الذكى.
وتعد ساعة التوربيون الميكانيكية أهم العناصر التصميمية بالموديل "God of Fire" الفاخر، والتى يتم ملؤها يدويا عن طريق تاج صغير على جانب الجهاز.
ويأتى ذلك علاوة على وجود قطعة من صخور نيزك جاء من المريخ بجوار واجهة الساعة، وهو ما يتناغم مع موضوع الإصدار "Space Trek".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطعم بصخور من المريخ وتم إنتاج 8 نسخ فقط منه.. تعرف على هاتف هواوى الفاخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.