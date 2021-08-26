مطعم بصخور من المريخ وتم إنتاج 8 نسخ فقط منه.. تعرف على هاتف هواوى الفاخر

جدة - نرمين السيد - وحسب الشركة الروسية، الموديل "God of Fire" الفاخر يأتى بتكلفة تبلغ 25060 يورو ويقتصر إنتاجه على 8 نسخ فقط.

وقد تم تصنيع جسم الهاتف الذكى من التيتانيوم القوى مع تصميم شكل تنين من الذهب عيار 18 على ظهر الهاتف الذكى.

وتعد ساعة التوربيون الميكانيكية أهم العناصر التصميمية بالموديل "God of Fire" الفاخر، والتى يتم ملؤها يدويا عن طريق تاج صغير على جانب الجهاز.

ويأتى ذلك علاوة على وجود قطعة من صخور نيزك جاء من المريخ بجوار واجهة الساعة، وهو ما يتناغم مع موضوع الإصدار "Space Trek".