- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وتألقت جورجينا، بإطلالة صيفية، وعلقت على الصور: "ابحثوا عن الحقيقة فى العيون.. لأنهم لا يكذبون أبدًا".
كانت جورجينا شاركت جمهورها مؤخرًا بصور من مشاركتها فى افتتاح أول مارينا دولية ونادى لليخوت بالساحل الشمالى.
يذكر أن آخر أعمال جورجينا طواف، مسلسل "خيانة عهد" من بطولة النجمة يسرا، وعرض رمضان 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- «العيون مبتكدبش».. جورجينا طواف فى الساحل الشمالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.