عارضة أزياء تثير غريزة نمر فى الصيد: هاجمها أثناء جلسة تصوير

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الألمانية "دى بى إيه" إن الشرطة الألمانية تحقق فى ملابسات الحادث، الذى تعرضت له ليدوف، 36 عاما، خاصة أنه نتج عن إهمال من مالكة النمر.

ووقع الحادث فى ولاية "ساكسونيا أنهالت"، وتم فتح تحقيق مع مالكة النمر، بعد نقل جيسيكا ليدوف إلى المستشفى، وفقا لموقع "ذا شيرواكرونيكال" الأمريكى.

وذكر الموقع أن ليدوف، دخلت قفص النمر مع صاحبته، لكنها تعرضت لهجوم مفاجئ من النمر الذى قام بعضها فى منطقة الرأس.

ولفت الموقع إلى أن النمر الذى هاجم عارضة الأزياء الألمانية شارك فى عدة جلسات تصوير مع آخرين فى وقت سابق.