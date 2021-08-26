جدة - نرمين السيد - وقال فلاديمير كوشلاكوف، مدير عام مركز "كلديش" للبحوث العلمية - بصفته فرعا فى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، فى تصريح لـ"روسيا اليوم"، اليوم الخميس، إن أخصائيى مركز "كلديش" قد أعدوا وثائق تقنية خاصة بإجراء التجربة على متن المحطة الفضائية الدولية، كما باشروا بإنتاج مجسمات وأجهزة علمية لإجراء التجربة فى مختبر "ناؤوكا" الروسى متعدد المهام.
وأضاف كوشلاكوف أن التجربة لا تستغرق وقتا طويلا وتنتهى بمجرد أن تبدأ المنظومة بتوليد القطرات، حيث ستتضح فاعليتها وإمكانية تشغيلها فى الأجهزة الفضائية كبيرة الحجم.
يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت فى ديسمبر الماضى بأن مؤسسة "روس كوسموس" عقدت مع مكتب "أرسينال" للتصاميم اتفاقية إعداد المشروع التصميمى لقاطرة "نوكلون" النووية التى ستستخدم فى الرحلات الفضائية بعيدة المدى.. وتقدر قيمة الاتفاقية بـ4.17 مليار روبل، ويتوقع أن ينجز المشروع فى 28 يوليو عام 2024.
أما مدير عام "روسكوسموس" دميترى روغوزين فأعلن نهاية ديسمبر الماضى أن المركبة النووية الفضائية ستطلق عليها تسمية "زيوس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «زيوس» يغزو الفضاء بالطاقة النووية: اختبار مكونات المركبة استعدادا لإطلاقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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