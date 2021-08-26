صور- رزان مغربى مثيرة بملابس كاجوال مبهجة 

جدة - نرمين السيد - وتألقت رزان، بإطلالة كاجوال أنيقة ومبهجة ومكياج ناعم بسيط كعادتها، نالت استحسان عدد كبير من جمهورها ومتابعيها. يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربى مشاركتها فى فيلم "صابر وراضى" بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، ومن تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

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