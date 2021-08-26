جامعة القاهرة: إعداد أول مرجع لاستخدام النانو تكنولوجى فى طب الفم والأسنان

جدة - نرمين السيد - ‏أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعداد المرجع العلمى الدولى الأول من نوعه فى مصر فى مجال العلاج التحفظى لتخصصات طب الفم والأسنان، من خلال استخدام تقنية النانو تكنولوجى والتى يتم تطبيقها لأول مرة، وتم نشر المرجع دوليا وذلك بالتعاون مع الناشر الدولى السيفير.





وقال الخشت، فى بيان، اليوم الخميس، إن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بكل ما هو جديد فى التخصصات المختلفة، وبما يتواكب مع التطور العالمى للبحث العلمى التطبيقى، مقارنة بنظرائها فى الجامعات المرموقة، وبما يعود بالنفع على المجتمع والناس، وهو ما يتحقق فيما تقدمه مستشفيات جامعة القاهرة وكلية طب الفم والأسنان والتى تعد من التخصصات ذات التصنيف المتقدم دولياً.

وكرم الخشت، الفريق البحثى القائم على إعداد المرجع العلمى وهما: الدكتورة منى رياض، الأستاذ بقسم العلاج التحفظى بكلية طب الاسنان، والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بقسم العلاج التحفظى، وذلك لجهودهما وتميزهما فى إعداد المرجع العلمى الدولى الأول لمصر فى مجال العلاج التحفظى باستخدام تقنية النانو تكنولوجى.

ومن جانبه، قال الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان، إن أهمية المرجع ليس لكونه الأول من نوعه فقط فى مجال العلاج التحفظى على مستوى جميع كليات طب الأسنان بمصر، لكنه سيسهم فى تطور علاجات أمراض الفم بشكل كبير عبر تقنية "النانو تكنولوجى"، بالإضافة إلى استخدام تقنية النانو مستقبلاً فى هندسة أنسجة الأسنان.

وبدورها، أشارت الدكتورة ألفت حسانين رئيس قسم العلاج التحفظى بكلية طب الاسنان، إلى التوسع فى استخدام تقنية "النانو تكنولوجى" لتطوير الأدوات التى تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الفم، لافتةً إلى العمل على إتاحة المرجع بجميع المكاتب العلمية ليصبح مرجعا علميا متخصصا لجميع أطباء الأسنان على مستوى العالم.