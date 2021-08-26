صور- بين الأخضر والزيتى.. إطلالات تناسب أجواء صيف 2021

جدة - نرمين السيد - يعد مزيج اللونين الأخضر والزيتى من التصاميم المفضلة لدى كثير من السيدات والشابات، ودائمًا ما تكون حاضرة بكثرة فى أغلب عروض الأزياء العالمية إلى جانب اللون الفسفورى المميز.





وتنوعت الموديلات والقصات بأساليب تناسب أجواء صيف 2021. وتظهر أغلب هذه التصاميم بـ"ستايل كلاسيكى" راقى وبسيط، وبإطلالات عصرية جذابة تواكب صيحات الموضة العالمية.

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