فيسبوك: تشكيل لجنة لتقديم المشورة للقضايا الشائكة المتعلقة بالانتخابات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن المنصة تتواصل مع الأكاديميين وخبراء السياسة حول قضايا تتعلق بالإعلانات السياسية والمعلومات المضللة حول الانتخابات. ومن المتوقع ألا يقتصر عمل اللجنة على الانتخابات الأمريكية وحدها، إذ من المحتمل أيضا أن يكون للجنة دور للتأثير فى الانتخابات التى يتم مراقبتها عن كثب فى المجر وألمانيا والبرازيل والفلبين. وتعد اللجنة مستقلة من الصحفيين والأكاديميين والنشطاء ومكلفة بمراجعة سياسات فيسبوك.

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