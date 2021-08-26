صور- دوللى شاهين تستعين بـ«العباية والحنطور» فى أحدث ظهور

جدة - نرمين السيد - وظهرت دوللى، بإطلالة مميزة بعدما ارتدت "العباية" المصرى، وخضعت لجلسة تصوير من أمام عربة "حنطور"، مع استخدام بعض الإكسسوارات البسيطة والاعتماد على مكياج أظهر جمالها وأنوثتها.
يذكر أن دوللى شاهين شاركت مؤخرًا كضيفة شرف فى مسلسل "المماليك" وهو من بطولة الفنانة فيدرا والفنانة رانيا يوسف والفنان بيومى فؤاد والفنان محمد لطفى والفنان محمد سليمان، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق.
كما طرحت مؤخرًا كليب "الحاجة دعيالك" على قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات شفيق كارم، ألحان تومى، توزيع أشرف البرنس ولاقت نجاحا كبيرا وردود أفعال واسعة.
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