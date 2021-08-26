تحديث جديد من «زووم».. يتضمن رصد ردود الفعل بالإيماءات

جدة - نرمين السيد - وحسب التقرير المنشور عبر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص فإن تحديث "زووم" الجديد، سيكون متاحا على كل أشكال الاجتماعات والمحادثات وحتى المكالمات الهاتفية.

وتعمل تلك الميزة الجديدة، عندما تعطى إيماءات أو ترفع يدك أو إبهامك، خلال الاجتماعات، فستظهر تلقائيا أيقونة مقابلة للوحة المفاتيح الخاصة بك لتفعيل تقنية أطلق عليها "التعليقات غير اللفظية".

وحتى الآن تم برمجة التطبيق للتعرف على "رفع اليد" أو "الإبهام"، وتوقع المسوؤلون عن التطبيق أن يتم دعم إيماءات أخرى فى المستقبل القريب.

كما يتضمن تحديث "زووم" أيضا إضافة ميزة جديدة، يتم من خلالها تسهيل التنقل فى الشريط الجانبى للدردشة باستخدام محددات القناة العامة والخاصة.

وبالنسبة للمكالمات، يحصل مستخدمو زووم على المزيد من مقاييس الاستخدام وامتيازات مراقبة المكالمات الجماعية وميزة الخصوصية، التى تمنع الآخرين من الوصول إلى مكالمات الخط المشترك.