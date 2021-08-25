حاكم دبى ينشر فيديو لإنقاذ قطة: الراحمون يرحمهم الرحمن

جدة - نرمين السيد - وعلق على المقطع قائلا: "فخور بمظاهر الرحمة فى المدينة"، مطالبا متابعيه لمساعدته فى الوصول للمشاركين فى عملية إنقاذ القطة.
وعرضت قناة "الغد"، فى تقرير مصور مشاهد إنقاذ القطة، كذلك التغريدة الخاصة بحاكم مدينة دبى، والتى لاقت تفاعلا كبيرا.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعى، تداولت فيديو لإنقاذ قطة بعد سقوطها من أحد المبانى فى دبى، وسط إشادة بالأشخاص الذين سارعوا لإنقاذها.
ويظهر الفيديو الذى انتشر بشكل واسع القطة، وهى على حافة شرفة لعمارة سكنية فى الطابق الثانى، فيما كان ينتظرها أشخاص جهزوا قطعة من القماش فى الأسفل لتسقط القطة فيها بسلام.
بدوره، تفاعل حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد، مع مقطع الفيديو، ونشره عبر حسابه على تويتر، مشيدا بـ"مظاهر الرحمة" فى دبى، ومطالبا بالمساعدة فى التوصل إليهم وشكرهم.
وكتب فى تغريدة: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. فخور وسعيد بكل مظهر الرحمة فى مدينتنا الجميلة.. من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم".
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