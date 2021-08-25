فيديو- إيناس جوهر: بحمد ربنا أنى معنديش أولاد

جدة - نرمين السيد - تابعت جوهر خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغنى وسهير جودة على قناة "CBC"، أن عملها لا علاقة له بالموضوع بل أنها تزوجت مرتين ولم تكن سعيدة فلم تفكر فى الإنجاب حتى لا "تشردهم"، متعجبة من أن بعض الشباب الآن يتزوجون لمجرد الإنجاب وبعدها يحدث الطلاق، وهذا ليس بمنطق.



أوضحت الإذاعية أنها تعشق هند رستم لأنها رأت فيها البساطة رغم العظمة حولها وهى دائما تستقبل الآخرين بشكل جيد وتحب الكلاب وهذا معناه أنها إنسانة، مشيرة إلى أنها كانت ستجرى حوارا مع الدكتور تحسين الحديدى فى برنامج "ضيف الفطار" المذاع على إذاعة الشرق الأوسط، وذهبت لإحضاره ووقعت فى الزحام وكان معها زميلها عمرو عبدالحميد وتم فتح الهواء وبدأ الحوار مع الضيف أثناء تحركهم فى السيارة، وهذا كان حوارا من وحى اللحظة.



وكشفت أنها تعرضت لوعكة صحية مؤخرا ولم تكن وحدها بل كان معها أصدقائها والأهل، موضحة أن البعض ادعى إصابتها بفيروس كورونا وهذا غير صحيح.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الثالثة عصرا.