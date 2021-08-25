فيديو- دبى تلقى القبض على أخطر مجرم فى العالم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة دبى، القبض على رافاييل إمبريال، الزعيم فى عصابة "كامورا" الإيطالية الإجرامية المنظمة، المتورطة فى ارتكاب جرائم اتجار بالمواد المخدرة والسلاح عبر الحدود الدولية.





رافاييل إمبريال يعد أحد أبرز المطلوبين للسلطات الأمنية الإيطالية، وصادر بحقه نشرة دولية حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول".

كما ألقت شرطة دبى القبض على رافاييل ماوريلو، الذى كان برفقته، وهو أحد أبرز المقربين إليه والمسؤول عن عمليات القتل والاغتيالات فى عصابة كامورا، والمطلوب لدى الانتربول والسلطات الإيطالية بتهمة القتل العمد لأحد الأشخاص فى موطنه باستخدام سلاح نارى غير مرخص، إلى جانب تهم الانتماء إلى عصابة إجرامية.

وتمكنت شرطة دبى من الإطاحة بزعيم العصابة وكشفت هويته الحقيقية رغم تخفيه وانتحاله لاسم "أنطونيو روكو" إلى جانب استخدامه أساليب تمويه مختلفة لحرصه الشديد على عدم كشف أمره، وذلك من خلال تنقله اليومى فى أكثر من سيارة، واختيار العيش فى مقر سكن مستقل، إضافة إلى عدم قيامه بتسجيل عنوان واضح له فى الدولة حتى لا يتم الاستدلال عليه.

وبينت شرطة دبى أن زعيم العصابة، رافييل إمبريال، ولد ونشأ فى مدينة نابولى الإيطالية وانتمى إلى العصابة الإجرامية منذ صغره، ثم تدرج فيها إلى أن أصبح أحد الزعماء المعروفين فى إيطاليا بتاريخه الإجرامى.