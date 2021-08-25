فى خطوات بسيطة.. تحويل ملابسك القديمة إلى موضة جديدة

جدة - نرمين السيد - ومن خلال تلك الفكرة أصبح من الممكن تغيير شكل الجينز القديم إلى طرق عدة مثل تغيير لونه عن طريق صباغته بلون آخر، أو صبغ رجل واحدة منه ليكون من لونين مختلفين وتعد هى الموضة السائدة هذه الأيام، وأيضا يمكنك وضع تطريز بعض من الخرز أو اللؤلؤ عليه لإعطائه منظرا مختلفا أكثر عصرية.

وهناك أيضا موضة التيشيرتات حيث يمكنك تحويل شكل التيشيرت أحادى اللون إلى أشكال عدة وتطريزها بلمسات بسيطة وناعمة بأحدث الأشكال مثل الرسم عليها بألوان ملائمة لها لمنحها شكل جديد أو تطريز بعض الخرز عليها، كما من الممكن إضافة الشراشيب أو الدانتيل ليختلف شكلها عن المألوف وتصبح كأنها قطعة جديدة، أما إذا كان التيشرت ملون فيمكنك إضافة دبابيس فضية أو ذهبية له أو ربط القماش عند الخصر.

وأما عن القميص فهناك طرق عدة لتحويل القديم منه إلى موضة جديدة من خلال وضع "اسكارف" صغير منقوش بألوان عدة إذا كان القميص أحادى اللون أو تطريز بعض الرسومات عليه بألوان مناسبة، وأيضا طباعة رسومات عليه من الخلف أو نصف منه ليمنح مرتديه شكل جديد أنيق.

وهناك أيضا القميص الأوفر سايز أو القميص الطويل حيث يمكنك ارتداءه على شكل فستان قصير ووضع حزام له عند الخصر.

لذا يعد من السهل تحويل ملابسك القديمة إلى موضة جديدة ومختلفة تواكب موضة العصر وتمنح مرتديه حالة من التجديد والأناقة فى مختلف الأوقات والمناسبات.