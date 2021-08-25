فى خطوات.. استعادة الرسائل المحذوفة على سناب شات

جدة - نرمين السيد - ويتم خلاله حذف الرسائل بما فى ذلك الصور ومقاطع الفيديو التى ترسلها أو تتلقاها تلقائيًا بعد مشاهدتها أو بعد 24 ساعة ما لم تحفظها، ومع ذلك، لا يزال بإمكانك استعادة رسائل Snapchat المحذوفة عن طريق طلب بيانات حسابك. ويتوفر خلال التطبيق "سناب شات" ميزة، يمكنك من خلالها استرداد الرسائل المحذوفة. وهناك بعض الخطوات لاستعادة رسائل "سناب شات" المحذوفة، وهى: -تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك. -تحديد خيار الرسائل التى ترغب استعادتها. -الضغط على إرسال طلب الخيار. -بمجرد تقديم الطلب، سيُطلب من فريق الدعم إعداد أرشيف لحسابك. -بعد تجهيز البيانات، سيتلقى المستخدم رسالة بريد إلكترونى. -يكون للبريد الإلكترونى المستلم رابط تنزيل، يحتاج للنقر فوقه لتوجيه إلى صفحة البيانات. -النقر فوق الملف لتنزيله على الجهاز.

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