اكتشاف حوت برمائى عاش فى مصر قبل 43 مليون عام

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا قدمه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، حول تمكن فريق بحثى مصرى، من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يرجع لما قبل 43 مليون عام.





وأشار التقرير إلى أن الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات العرب، إذ أنه يعد المرة الأولى فى التاريخ التى يقود فيها فريق عربى مصرى توثيق جنس ونوع جديدين من الحيتان.

وأوضح التقرير أنه تم استخراج حفريات الحوت عام 2008 بواسطة فريق بحثى من خبراء وزارة البيئة برئاسة الدكتور محمد سامح، وتم دراسة وتوثيق الحوت الجديد تحت إشراف ومتابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية برئاسة الدكتور هشام سلام.

ولفت التقرير إلى أن الحوت يبلغ طوله ثلاثة أمتار، ويزن نحو 600 كجم، وقد سمى الحوت الذى تم استخراجه من واحة الفيوم "فيومسيتس أنوبس"، وأنه يمتلك العديد من الخصائص التشريحية، التى مكنته من التعايش فى ذلك الوقت.

من جانبه، صرح الدكتور محمد سامح أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، بأن هناك العديد من الحيتان القديمة بمنخفض الفيوم، والتى تعود إلى العصر الإيوسينى، مشيرًا إلى أنها تعد منطقة مهمة لدراسة تطور الحيتان.

ولفت الدكتور هشام سلام إلى أن هذا الاكتشاف ساهم فى زيادة معارف الفريق البحثى عن أصل الحيتان القديمة وآليات التعايش بينها، والنظم البيئية الخاصة بها، ما ساعد فى توجيه رؤية الفريق البحثى.

وأكد أن هذا الاكتشاف الهام يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعى المصرى والإفريقى حول الحفريات، خصوصًا حفريات الحيوانات القديمة، والتى تسهم يوماً بعد يوم فى كشف ألغاز علمية مهمة، مشيرًا إلى أن توثيق نوعٍ جديدٍ من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية فى فهم تطور الحيتان.

ومن المقرر أن ينشر هذا الاكتشاف المهم اليوم الأربعاء بإحدى مجلات علم البيولوجى العالمية المرموقة.