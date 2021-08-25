هيدى كرم توضح بعض أسباب الخوف الناتجة عن التربية

جدة - نرمين السيد - استعرضت الفنانة هيدى كرم بعض أسباب الخوف الناتجة من التربية، مشيرة إلى أن هناك عامل وراثى (جين) موجود فى الغريزة وهناك أسباب تربوية تزيده وتجعله يرتفع عن معدلاته الطبيعية.







تابعت خلال حلقة اليوم من برنامج "راجل و2 ستات" الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن وهيدى كرم، على قناة "ON"، أن أسباب الخوف منها تجارب الطفولة والتربية الاعتمادية والتدليل الزائد وكذلك الإرهاب الزائد والحماية الزائدة والتفكك الأسرى الذى يصنع أبناء لا يشعرون بالأمان، وأيضا الصدمات النفسية التى تجعل الطفل يخاف من أمور طبيعية. أضافت كرم أن هناك ضغوط حياتية يتعرض لها الإنسان بشكل متكرر وفى مرحلة الطفولة، وسط ضغوط المذاكرة والنجاح فى البطولات والمسابقات الخاصة بالطلاب أو تلك المرحلة السنية وما شابه، ولهذا يجب دوما وضع بدائل للأطفال. "راجل و2 ستات" برنامج اجتماعى يناقش العديد من الموضوعات التى تخص أفراد الأسرة العربية ومن تقديم الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة نهال عنبر والفنانة هيدى كرم ويعرض من الأحد إلى الخميس على قناة ON الساعة 4.30 مساء.

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