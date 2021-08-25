تقرير يفضح مايكروسوفت: بيانات 38 مليون حساب تعرضت للاختراق

جدة - نرمين السيد - وكانت بيانات ومعلومات شخصية عددها حوالى 38 مليونا، عرضة للخطر فى وقت سابق من هذا العام بسبب خلل فى تكوين برمجية من تصميم "مايكروسوفت" تستخدمها شركات ومؤسسات متنوعة.

وأصدرت شركة "أبجارد" المتخصصة فى الأمن المعلوماتى أمس الإثنين، تقريرا عن تحقيق استغرق عدة أشهر، أظهر أن ملايين الأسماء والعناوين وأرقام الهوية الضريبية وغيرها من المعلومات السرية والتى يعود بعضها لمنصات تعقب حالات الاتصال بالمصابين بفيروس كورونا، أصبحت مكشوفة -ولكن لم تتعرض للاختراق- قبل حل المشكلة.

ومن الجهات الـ47 المعنية بهذه المشكلة "أمريكان إيرلاينز" و"فورد" و"جى بى هانت" والهيئة الصحية فى ماريلاند وإدارة المواصلات العامة فى مدينة نيويورك.

وما يجمع هذه الجهات استخدامها برمجية "باور آبس" من "مايكروسوفت" التى تسهل إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول للتفاعل مع الجمهور.

فعلى سبيل المثال، إذا احتاجت مؤسسة ما إلى أن تستحدث بسرعة بوابة لحجز مواعيد للقاحات، توفر برمجية "مايكروسوفت" هذا الواجهة العامة وإدارة البيانات.