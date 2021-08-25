إطلاق أول روبوت فى العالم لتنظيف أجسام السفن

جدة - نرمين السيد - وسجل هذا الروبوت أكثر من 30 براءة اختراع فى 16 دولة من ضمنها الولايات المتحدة، ويلتصق روبوت تنظيف جسم السفينة من شركة تاس جلوبال بقوة وبسلاسة بالسفن تحت الماء وفوق سطح الماء.
يعد الروبوت الوحيد من نوعه القادر على التنظيف أثناء التحرك بدون قيود على الأسطح المنحنية، ويعمل من خلال أجهزة استشعار مختلفة و8 كاميرات تغطى جميع الاتجاهات.
ورغم أن جسم الروبوت يزن 200 كجم، إلا أنه يتحرك بسلاسة من خلال الحفاظ على الطفو بشكل جيد، ويمكن لنظام الترشيح المحمول، والمتصل بجسم الروبوت، تنظيف الكائنات الحية الدقيقة والجسيمات الدقيقة على 3 مراحل.
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