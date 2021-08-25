فيديو جراف - بعد آثاره المدمرة .. كيف يواجه العالم عواصف تغير المناخ؟

جدة - نرمين السيد - يستعد العالم لمواجهة آثار مستقبلية مدمرة لظاهرة التغير المناخى، التى كشرت عن أنيابها خلال العام الجاري، بأن تعرضت الكثير من البلدان لفيضانات مدمرة وأخرى إلى حرائق غابات كارثية.





وأثبتت دراسة حديثة أجراها علماء من مجموعة "World Weather Attribution"، المعنية بتقديم تقييمات حول تغير المناخ، أن هذه الظاهرة، وضعت العالم أمام أزمة حقيقية، تشير إليها عدة إحصائيات أبرزها زيادة الفيضانات هذا العام 9 أضعاف عما مضى، بسبب الاحتباس الحرارى الناجم عن النشاط البشرى. وكشفت الدراسة أن الاحتباس الحرارى أدى إلى زيادة الأمطار بنسبة تتراوح بين 3 و19%، متوقعةً أن ترتفع هذه الظاهرة "الاحتباس" بمعد 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. وطرحت الدراسة حلا للحيلولة دون حدوث أى من الآثار المدمرة للاحتباس الحرارى، تتمثل فى تقليل انبعاثات الغاز، مؤكدة أن هذا هو الخيار الوحيد أمام البشرية لعلاج هذه الأزمة.

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