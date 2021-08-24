الكشف عن أقصر مدار لكويكب حول الشمس

جدة - نرمين السيد - وتم الاكتشاف باستخدام كاميرا الطاقة المظلمة بقوة 570 ميجابكسل (DECam) فى مرصد (كرو تولولو) بتشيلى.

وقال علماء الفلك بالمختبر الوطنى لبحوث علم الفلك البصرى والأشعة تحت الحمراء (NOIRLab) بأمريكا إن الكويكب الذى يبلغ قطره كيلومترا واحدا، يأخذ مداره ما يقرب من 20 مليون كيلومتر (12 مليون ميل أو 0.13 وحدة فلكية) حول الشمس كل 113 يوما.

وكان لهذا الكويكب الذى يحمل اسم (2021 PH27)، والذى تم الكشف عنه فى الصور التى تم الحصول عليها أثناء الشفق، أصغر متوسط مسافة (محور شبه رئيسى) لأى كويكب معروف فى نظامنا الشمسى (فقط عطارد لديه فترة أقصر ومحور شبه كبير أصغر) وقريب جدا من مجال الجاذبية الهائل للشمس، ويعانى من أكبر التأثيرات النسبية العامة لأى جسم معروف فى النظام الشمسى.