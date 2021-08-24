بسبب مخاطر اندلاع حريق.. جنرال موتورز توقف بيع سياراتها الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إنها ستتوقف عن بيع السيارات الكهربائية إلى أجل غير مسمى، بسبب المشكلة ذاتها وإنها من المقرر أن تسعى للحصول على تعويض من مورد البطاريات إل جى LG.

يذكر أن الشركة الأمريكية أعلنت يوليو الماضى سحب ما يقارب 69000 سيارة من طراز شيفرولية بولت بعد تقارير عن حريقين سببهما بطاريات السيارة.

بينما من المقرر أن تستدعي هذه المرة حوالى 73000 سيارة من طراز الأعوام 2019 حتى 2022 من الموديل ذاته.

