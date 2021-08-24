من 8 طوابق.. شقة فى نيويورك للبيع مقابل 79 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وكان ذلك الجناح "بنتهاوس" قد عرض مسبقا فى 2017 مقابل 110 مليون دولار، ولم يقدم أحد على شرائه، لذا عرض من جديد للبيع ولكن انخفض سعر بيعه إلى 79 مليون دولار.

ويتوفر بالجناح إطلالات بانورامية على أفق مانهاتن وميناء نيويورك، ولكنه غير مكتمل فكانت فى الماضى عبارة عن مخزن للمعدات الميكانيكية، وللشقة مصعد خاص بها لا يستخدمه بقية سكان المبنى.

ويقول المطور العقارى، كين هورين، إن شكل الشقة الذى يسمى"ذا بينيكال" (القمة) تركه، كما غيره فى حالة من الحيرة إزاء ما يمكن فعله، وبعدما فشلت خطط بيع الشقة العملاقة، قرر المطور العقارى تخفيض السعر، والاستعانة بمهندس معمارى متخصص فى التصميمات الغريبة.

وبالفعل، قطع المهندس شوطا كبيرا فى تصميم شقة خارجة عن المألوف، إذ تألفت مثلا غرفة المعيشة من طابقين اثنين، تشبه إلى حد كبير اليخوت.

جدير بالذكر أن برج وول وورث بُنى فى عام 1910 على الطراز القوطى، وظل لعقود أطول برج فى العالم، ويتكون من 58 طابقا، وطوله نحو 250 مترا.