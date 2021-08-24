خطوات منع الأشخاص المزعجين من إضافتك على سناب شات

جدة - نرمين السيد - ويلجأ البعض إلى استخدام سناب شات حتى يكون بعيدا عن إزعاج منصات التواصل الاجتماعى، ولكن يتعرض هؤلاء أيضا لبعض الأشخاص المزعجة.

وهناك بعص الطرق لمنع هؤلاء الأشخاص المزعجين من إضافتك أو متابعتك على منصة سناب شات، وفقاً لموقع "screenrant"، منها:

-إيقاف تشغيل ميزة الإضافة السريعة.

-فتح تطبيق سناب شات والنقر على أيقونة الملف الشخصى الموجودة أعلى يسار الشاشة.

-الضغط على الإعدادات، والتمرير لأسفل ثم الضغط على خيار "رؤيتى فى الإضافة السريعة"، ثم قم بالنقر على زر التبديل.