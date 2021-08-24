جدة - نرمين السيد - ويلجأ البعض إلى استخدام سناب شات حتى يكون بعيدا عن إزعاج منصات التواصل الاجتماعى، ولكن يتعرض هؤلاء أيضا لبعض الأشخاص المزعجة.
وهناك بعص الطرق لمنع هؤلاء الأشخاص المزعجين من إضافتك أو متابعتك على منصة سناب شات، وفقاً لموقع "screenrant"، منها:
-إيقاف تشغيل ميزة الإضافة السريعة.
-فتح تطبيق سناب شات والنقر على أيقونة الملف الشخصى الموجودة أعلى يسار الشاشة.
-الضغط على الإعدادات، والتمرير لأسفل ثم الضغط على خيار "رؤيتى فى الإضافة السريعة"، ثم قم بالنقر على زر التبديل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات منع الأشخاص المزعجين من إضافتك على سناب شات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.