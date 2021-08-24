بعد المصيف.. كيفية استعادة لون القدمين الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وتغيير لون القدمين يجعل المرأة تشعر بالإحراج، وخصوصا عند ارتداء الأحذية الصيفية المكشوفة.

وجاء تقرير فى موقع "emedihealth" يرصد بعض الوصفات التى تؤدى إلى تفتيح القدمين بعد المصيف، منها:

-الكركم:

يساعد على تفتيح البشرة بمجرد خلط الكركم مع الحليب البارد بكميات متساوية، لتشكيل عجينة، ووضعها على القدمين، وتركها لمدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.

ويجب خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع 2 ملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة كبيرة من اللبن الرائب وعصير الليمون، وخلطهم سويا لعمل عجينة ثم وضعها على القدمين وتركها حتى تجف ثم فركها بالماء.

-مقشر الملح:

يلعب دورا مهما فى تقشير البشرة وجعلها ناعمة، حيث يساعد فى إزالة السموم من الجلد، وذلك عن طريق مزج كوب من ملح البحر الميت أو ملح إبسوم مع نصف كوب من زيت طبيعى مثل الأفوكادو أو الزيتون أو زيت الجوجوبا، مع إضافة 10-20 قطرة من زيت اللافندر أو زيت الكافور العطرى، ثم تدليك القدمين بالمقشر مع اتباع حركات دائرية، وترك المزيج لمدة 15 دقيقة، ثم غسل القدمين بالماء الفاتر.

-وصفة الزبادى:

يعمل الزبادى على تفتيح البشرة عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة، من خلال مزج ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من الكركم، ثم إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى الزبادى مع التقليب، ثم وضع الخليط على القدمين مع التدليك لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

-وصفة الخيار:

تساعد تلك الوصفى فى تفتيح البشرة وترطيبها من خلال تقطيع الخيار إلى شرائح رفيعة وفرك البشرة الداكنة لمدة 5 دقائق، ثم غسل القديمن بالماء.