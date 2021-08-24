جدة - نرمين السيد - تعمل "جوجل" على تغيير آلية تقييم التطبيقات عبر متجر بلاى "google play"، حيث تخطط الشركة لإتاحة تصنيفات محددة للبلد الذى تم تسجيل جهازك فيه وتقييمات محددة لعامل الشكل للجهاز الذى تستخدمه لتصفح متجر تطبيقاتها بدلاً من تقييم واحد للتطبيق بأكمله والذى يمكن أن يأتى فى مجموعة متنوعة من الأشكال والمستويات.





وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أنه ستتم ترجمة تقييمات التطبيقات داخل المتجر بحسب البلد ونوع الجهاز لجعل عدد النجوم "أكثر تخصيصًا ودلالة على التجربة التى يمكن أن يتوقعها كل مستخدم على حدة". وترى جوجل أن التقييمات الإجمالية لا تُخبرك بكل شىء وبدلاً من أن يرى جميع المستخدمين فى جميع أنحاء العالم نفس النتيجة، سوف تنشئ الشركة تقييمات لكل بلد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تعمل على تغيير آلية تقييم التطبيقات عبر متجر بلاى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.