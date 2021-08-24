الاستحمام لمدة ساعتين ونصف يوميا.. قواعد جديدة لحماية فيلة سريلانكا

جدة - نرمين السيد - ومع كثرة شكوى أثرياء سريلانكا الذين يملكون فيلة خاصة بهم، مما تتعرض له هذه الحيوانات من سوء معاملة وقسوة، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز"، قررت سريلانكا إعلان بعض الإجراءات الجديدة لأجل حماية الفيلة، منها السماح للفيل الاستحمام لمدة ساعتين ونصف على الأقل يوميا، وإجراء زيارتين طبيتين له سنويا.

ولكن بالنسبة للفيلة المستخدمة فى الأعمال الشاقة، لا يمكن تشغيلها إلا 4 ساعات فقط يوميا، بينما الفيلة المخصصة فى نقل السياح لن تحمل بعد بحسب الإجراءات الجديدة أكثر من أربعة أشخاص دفعة واحدة، على أن تزود بسرج مبطن جيدا.

ومن بين الإجراءات الجديدة لسريلانكا منع تشغيل الفيلة حديثة الولادة حتى ولو كان فى العروض التقليدية فقط، ويمنع فصلها عن أمهاتها، كما لم يعد مسموحا سموحا إشراك الأفيال إلا فى الأفلام التى تصور لحساب الحكومة وتحت رقابة بيطرية صارمة.

وتابعت البلدة تلك الإجراءات التى منها منه شرب قائدو الفيلة أو المشرفين عليها الكحول أو يتعاطوا المخدرات أثناء عملهم مع الحيوان، وفرضت القواعد الجديد عقوبات على مخالفيها، من بينها مصادرة الحيوان والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات فى حالات المخالفة الجسيمة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

جدير بالذكر أن سريلانكا تضم نحو 200 فيل مدجن، فى حين يعيش نحو 7500 فى البرية، ويحظر اصطياد الفيلة البرية لكن الملاحقة القضائية للمخالفين نادرة.