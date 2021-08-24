مواصفات أول تابلت من ريلمى

جدة - نرمين السيد - وكشفت التسريبات بعض مواصفات تابلت ريلمى الجديد "Realme Pad" والذى ينافس تابلت شاومى الجديد Mi Pad 5، وفقا لموقع "Notebookcheck" التقنى. وتأتى شاشة تابلت ريلمى الجديد من نوع AMOLED وبقياس 10.4 بوصة، بينما شاشة تابلت شاومى Mi Pad تأتى من نوع LCD. ويتوفر بتابلت ريلمى أربع مكبرات صوتية مميزة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، كما يأتى بأبعاد 256 ميلليمتر "طول" x 156 ميلليمتر "عرض" x 6.8 ميلليمتر "سمك". ويزود التابلت ببطارية كبيرة بسعة 7100 ميللى أمبير فى الساعة، مع تصميم رائع للجهاز، كما أنه من المتوقع أن يبلغ سعره 230 دولار.

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