مع طرح الساعة الذكية.. هواوى تكشف مواصفات «HUAWEI WATCH 3 Pro»

جدة - نرمين السيد - وتتميز ساعة هواوى بمواصفات طبية بجانب الميزات الرياضية بسعر متوسط للمستخدمين، وفقا لموقع "Gizmochina".

وتتبع تلك الساعة ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين فى الدم SpO2، ما يساعد المستخدمين المصابين بفيروس كورونا من مراقبة نسبة الأكسجين بشكل دورى.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوى تلك الساعة على مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد على مدار الساعة، مع تتبع عوامل الإجهاد والنوم واكتشاف المشكلات الصحية.

أما من الناحية الرياضية، تتمكن ساعة "HUAWEI WATCH 3 Pro" بمقاومة المياه والعوامل الجوية، للمساعدة أثناء الغطس والسباحة، بالإضافة إلى احتوائها على عدد كبير من التمارين الرياضية.

وتضم الساعة تقنية رائعة وهي تقنية eSIM والتي تمنح الساعة اتصال بيانات 4G، مما يضيف دعما لإجراء المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو مباشرة، مع وضع Ultra-Long Lasting لخفض استهلاك الطاقة.

وتتوفر ساعة هواوى الذكية "HUAWEI WATCH 3 Pro" حاليا للبيع فى الكويت، ثم يتم طرحها قريبا فى الإمارات مقابل سعر يبدأ من 119.900 دينار أى ما يزيد عن 6 آلاف جنيه.