صور- طريقة ارتداء الحزام مع مختلف الأزياء

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جدة - نرمين السيد - وتلعب الأحزمة دورا كبيرا فى منح مظهر أنيق لمرتديته، ويساهم فى تحويل الإطلالات من كلاسيكية إلى كاجوال.
وكل موسم تظهر أشكال جديدة من الأحزمة لمواكبة أحدث صيحات الموضة التى يصعب الاستغناء عنها للتألق فى مختلف الإطلالات.
ومن بين تلك الأحزمة: الحزام الكلاسيكى، متوسط العرض خالى من أى تفاصيل أو زينة، ويفضل دوماً أن يكون باللون الأسود أو البنى، حتى يسهل تنسيقه مع أى قطعة ملابس سواء كان تنورة، بنطلون، أو فستان.
أما بالنسبة للحزام الرفيع يساعد فى مواكبة أحدث صيحات الموضة كما أن لديه قدرة على أن يمنحك مظهراً مختلفاً فى كل مرة تنسقيه مع قطعة ملابس مختلفة، يتوفر أيضاً بأشكال عدة مثل الضفائر المجدولة أو السادة أو ذلك المنقوش عليه ورود صغيرة أو حتى المرصع بالفصوص وغيرها.
بينما الحزام العريض يمنح مرتديته قواما محددا من الخصر خصوصا عند ارتداء الملابس البسيطة، وهناك أيضا الحزام الميتاليك اللامع سواء الفضى أو الذهبى فهو يساعد فى تحويل الإطلالات العادية إلى مظهر يتناسب مع المناسبات.
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